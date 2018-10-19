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أخبار العالم

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار وأصابوا 77 فلسطينيا خلال احتجاجات قرب حدود قطاع غزة.

وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال إن المحتجين دفعوا بإطارات مشتعلة وألقوا قنابل يدوية وعبوات ناسفة صوب القوات عبر الحدود.

وذكرت وزارة الصحة أن نحو 30 فلسطينيا يعانون من إصابات بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع.
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