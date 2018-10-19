داليا البحيرى تنشر صورا من إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة داليا البحيري عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال قضاء إجازتها على البحر.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري كان مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" الجزء الرابع والذى لاقى استحسان الجمهور.



"يوميات زوجة مفروسة أوى" يشارك في بطولته "داليا البحيري، خالد سرحان، سمير غانم، رجاء الجداوي، مروة عبد المنعم، شيماء سيف، تأليف أماني ضرغام، إخراج أحمد نور".