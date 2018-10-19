مصطفى بكري يكشف حقيقة انتحال موظفي مستشفى بورسعيد العام صفة مرضى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نفي بالمستندات ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحضار موظفين بمستشفى بورسعيد العام للقيام بدور مرضى وحدة الكلي أثناء زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى المحافظة.



وأضاف بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد، أن هاني يونس قال إنه لا صحة لما تردد عن ذلك الشأن وأن هذه الأسماء مرضى بوحدة الكلى ولهم قرارات الغسيل بالمستندات لدى المستشفى وليس من عمال أو موظفي المستشفى كما أشاع البعض.



وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن هاني يونس نشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي التقارير الطبية قائلا " اهل الشر نشروا شائعة ان رئيس الوزراء امبارح وهو بيزور مستشفى فى بورسعيد كانوا منيمين اتنين عيانين هما اصلا موظفين فى المستشفى، شوفوا الكذب، يعنى من قلة العيانين".