خالد فتحي رئيساً للجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد للناشئين

كشف خالد فتحى ، رئيس اتحاد كرة اليد، عن توليه رئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد، المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 16 أغسطس المقبل.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة خلال الفترة المقبلة اجتماعات مكثفة من أجل الخروج ببطولة تليق باسم مصر.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة طارق محروس قد اختار التواجد في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة فى المجموعة السابعة وتضم برفقته كل من اليابان وكوريا والبحرين.