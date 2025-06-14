ستاد القاهرة يستضيف مباريات مصر في بطولة العالم لـ ناشئي اليد

استقرت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد ، المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 16 أغسطس المقبل، على خوض مجموعة الفراعنة منافسات البطولة على صالة استاد القاهرة، حيث تقام المنافسات على 3 صالات من ضمنها الصالة المغطاه باستاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وحسن مصطفى.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، بقيادة طارق محروس، قد اختار التواجد في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، حيث يحق للدولة المنظمة اختيار المجموعة التى ستشارك فيها، ليتواجد مع الفراعنة فى المجموعة السابعة برفقه كلا من اليابان وكوريا والبحرين.

وتغادر بعثة منتخب ناشئي كرة اليد إلى السويد 29 يونيو الجارى؛ للمشاركة فى بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد، المحدد لها الفترة من 30 يونيو وحتي 5 يوليو المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد بالسويد عن وجود ناشئي الفراعنة ضمن المجموعة الأولى، بجانب منتخبات كل من، أيسلندا وإسبانيا وبولندا وليتوانيا وأستونيا.

ووافق مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحي، على دعوة الاتحاد السويدي لمنتخب الناشئين مواليد 2006، للمشاركة في بطولة أوروبا المفتوحة بهدف إعداداهم لبطولة العالم التي تنظمها مصر في أغسطس المقبل ضمن برنامج إعداد كبير لتجهيز منتخب الناشئين الذي يقوده طارق محروس.