أسامة فيصل ضمن اهتمامات الزمالك للميركاتو الصيفي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تفكير إدارة الكرة في التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن الزمالك يرغب في استغلال العلاقات الجيدة بمسؤولي نادي البنك الأهلي لاستعادة أسامة فيصل ، وقد يتم إبرام صفقة تبادلية للحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية.

وشهدت الفترة الماضية ترشيح أكثر من اسم مهاجم محلي لمسؤولي الزمالك لتدعيم هجوم الأبيض أمثال عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو ومحمود ممدوح مهاجم حرس الحدود ومحمد شريف مهاجم الأهلي السابق.