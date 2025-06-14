بحضور الغنيمي.. نادي سموحة يُطلق أول نظام شامل للفحص الطبي الرياضي

أطلق نادي سموحة الرياضي أول نظام شامل للفحص الطبي الرياضي على مستوى الأندية المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت إشراف وكيلة الوزارة للطب الرياضي الدكتورة سونيا عبد الوهاب، ووكيلة الوزارة بالإسكندرية الأستاذة الدكتورة صفاء الشريف.

يهدف هذا البروتوكول إلى تطبيق الكشف الطبي الإلزامي الذي تشترطه الاتحادات الرياضية لجميع اللاعبين، ويُعد نادي سموحة أول نادٍ في مصر يُنفذ هذا النوع من الفحوصات الطبية بشكل رسمي داخل مقره، مع إنشاء قاعدة بيانات طبية موثقة لكل لاعب على مستوى النادي والوزارة.

وبناءً على توجيهات إدارة النادي وحرصها على تيسير الإجراءات، تنتقل الفرق الطبية بأحدث الأجهزة، بما في ذلك وحدة المعمل المتنقلة وجهاز فحص الموجات فوق الصوتية (سونار)، لإجراء الفحوصات مباشرة داخل الوحدة الطبية بمقر النادي، مما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة دون الحاجة إلى تنقل اللاعبين خارج النادي.

وفي إطار اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على صحة الرياضيين وبدء موسم صيفي رياضي ناجح، بدأت إدارة نادي سموحة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، في تنفيذ إجراءات إنشاء قاعدة بيانات طبية شاملة تشمل جميع الرياضيين من مختلف الأعمار، لتكون مرجعًا رسميًا ومعتمدًا يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم أداء اللاعبين.

وقد قام الدكتور عمر الغنيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بتفقد الوحدة الطبية بإستاد الهوكي لمتابعة تنفيذ البروتوكول، برفقة اللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي للنادي، وبحضور الدكتور أشرف جوهر، عضو مجلس إدارة الشركة المنفذة للأعمال بالتكليف من وزارة الشباب والرياضة.



