لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

حرص المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على المشاركة برفقة زملائه في حملة دعم ضحايا كارثة إعصار تسونامي الذي ضرب جزيرة سولاوسي بإندونيسيا في الشهر الماضي.



وتسبب إعصار تسونامي في تضرر ما يقارب من 2.4 مليون شخص في جزيرة سولاوسي الإندونيسية حيث توفى 2100 شخص بينما أصيب 2500 آخرون وهناك آخرون مفقودون فضلا عن وجود 330 ألف شخص بلا مأوى حتى الآن بسبب هذا الإعصار.



وأكد الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم الفريق وزملائه وقعوا على قمصانهم من أجل منحها إلى لجان الإغاثة للاستفادة بعائدها في أعمال خيرية لمساعدة المتضررين من تلك الكارثة.



وأضاف الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أن نجوم الفريق وقعوا على القمصان التي ارتدوها خلال مواجهة نابولي الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا مطلع شهر أكتوبر الجاري.