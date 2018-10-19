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أخبار البلد

النقيب: التنظيمات النقابية يحق لها الاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:19 م
صدى البلد
محمد غالي
قال سعيد النقيب، رئيس نقابة العاملين بالإنتاج الحربى، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ان الاتحاد وكل النقابات العامه داخله تسعي الي تطوير حياه العمال بمختلف الطرق، مضيفا ان رؤساء النقابات العامه هدفهم حل مشاكل العمال في اسرع وقت.

وأضاف النقيب لـ صدي البلد إن قانون التنظيمات النقابية الجديد 213 لسنة 2017 يعطى حق للتنظيمات النقابية فى الاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية سواء بالانضمام أو الانسحاب من الاتحادات أو النقابات العامة.

واوضح نائب رئيس الاتحاد أن هناك عددا من رؤساء النقابات العمالية وقّعوا على بروتوكول للتعاون فيما بينهم يعبدا عن الاتحاد وهذا حقهم، مضيفا انه لا توجد مشكله في ذلك طالما هدفها خدمه العمال.
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