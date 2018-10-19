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أخبار العالم

أردوغان يتصل هاتفيا بالملك سلمان لبحث قضية خاشقجي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:39 م
الملك سلمان والرئيس
الملك سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أحمد محرم
أفادت وكالة "الأناضول" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالًا هاتفيًا، بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز؛ للتباحث حول قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

من جانب آخر، نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده، أن "السعودية حليف مهم، ومستثمر كبير في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي: "ستتضح الأمور أكثر بحلول الإثنين المقبل بشأن قضية خاشقجي"، في إشارة إلى قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول".
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