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أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: غزة ستتحول لحمامات دماء في هذه الحالة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:49 ص
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم السبت، أن المحلل السياسي الإسرائيلي، بن كسبيت، قال إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى غزة ستتحول إلى حمامات من الدماء وسيقتل المئات من جنود تل ابيب، في حال شن عملية عسكرية برية على قطاع غزة.

ونقل المحلل في صحيفة "معاريف" العبرية، عن مصادر عسكرية قولها: إن عملية عسكرية واسعة ضد القطاع لن تنتهي بضربة جوية، لأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تمتلكان قدرة صاروخية كبيرة، وبعضها أكثر خطورة من السابق، وخاصة على منطقة "غلاف غزة".

وأفادت "معاريف" أن سقوط القتلى في الطرف الإسرائيلي، سيشكل ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية، وسيجبر نتنياهو على الخروج بعملية عسكرية في قلب قطاع غزة.

وقال بن كسبيت، إن حماس بنت مدينة أنفاق مترامية الأطراف تحت الأرض خلال السنوات الماضية.

وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن عملية عسكرية جدية ستكون بمثابة حمام دم لجنوده وستكلفه مئات القتلى، وفق بن كسبيت، مؤكدًا أن نتنياهو لن يقدم على دفع مثل هذا الثمن الباهظ، سيما وأنه لا يوجد لديه استراتيجية لإسقاط حماس.
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