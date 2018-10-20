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اقتصاد

سعر العملات الأجنبية اليوم السبت 20 أكتوبر 2018

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:27 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم، السبت، 20 أكتوبر 2018، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وبلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 20.5322 جنيه للشراء، و20.6804 جنيه للبيع، بانخفاض طفيف عن أمس وأول أمس، بحوالي 13 قرشا.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي أيضا نحو 23.3869 جنيه للشراء، و23.5508 جنيه للبيع، بانخفاض وصل إلى 20 قرشا عن سعر أول أمس "الخميس"، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.1297 جنيه للشراء، و18.2509 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.7837 جنيه للشراء، و15.8738 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5995 جنيه للشراء، و2.6143 جنيه للبيع.
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