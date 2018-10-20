الرئيس الأفغاني يحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

حث الرئيس الأفغاني أشرف غني صباح اليوم السبت الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد اليوم.



وطالب غني - في تصريحات للصحفيين عقب الإدلاء بصوته نقلتها قناة (طلوع) الأفغانية - كل أفغاني أن يمارس حقه في التصويت، قائلا "إنه حق ومسئولية"، وأشار إلى أن هناك أكثر من 8 ملايين ناخب مستعدون الآن لاختيار مستقبلهم.



ووصف غني، قائد شرطة إقليم "قندهار" الجنرال عبد الرازق وقائد جهاز المخابرات في الإقليم الجنرال عبد المؤمن، اللذين لقيا مصرعهما خلال هجوم وقع أمس الأول الخميس، بأنهما "شهداء الحرب ضد الإرهاب".



يذكر أن هذه الانتخابات البرلمانية تعد الأولى التي تشهدها أفغانستان منذ عام 2010، وكانت قد تأجلت لمدة أسبوع بعد مقتل عبد الرازق وعبد المؤمن في الإقليم، فيما هددت حركة طالبان في وقت سابق بعرقلة العملية الانتخابية، وحثت الأفغان على مقاطعتها.



