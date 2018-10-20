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ناصر خليفة يكتب : الإنسان بين دلالة الكلمة وواقع الحال

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:21 م
صدى البلد
هل تعلم ما معنى الإنسان ؟
سر هذه الحياة إنسان ..
نبضها وشريانها إنسان ..
الصاحب والونيس إنسان .

الإنسان هو المعنى والرمز والكيان ..
هو دليل كل زمان ومكان وعمران .. هو اليقين والبرهان .
الإنسان روح الله فهو الحُب والإيمان .

هو من سُطحت له الأرض وتتغير له الأجواء ..
أُضيئَت من أجله بنجومها السماء .. وشُيدت من أجله جنة الخلد فكتب له في الآخرة البقاء .

هو المُكَرم من قِبل الإله .. الإنسان عقل وقلب مكتملان ..هو ذكر وأنثى بالحب يلتقيان في قدسية السر والبيان .
هو محور الأشياء .. فهو من سجدت له الملائكة كلهم على حد سواء ..

موسى وعيسى ومحمد كلهم إنسان ..
الإنسان هو صفاء الأنبياء ..حمل الأمانة من قِبل السماء ..
الإنسان توراة وإنجيل وقرآن ..

هو آدم وحواء ..
هو نفحة من روح الرحمن .

صُنع الله إنسان .. خليل الله إنسان .. حبيب الله إنسان .. كليم الله إنسان .. وكلمة الله إنسان ..

هذا هو الإنسان : كلمة ومعنى ورسالة وعنون ..
ألهذا يُكرم أم سيظل يُقهر الإنسان ويُهان ؟!!

مجاراة للكاتب الكبير عبدالرحمن الشرقاوي عن معنى الكلمة في مسرحية الحسين ثائرا وشهيدا ..

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