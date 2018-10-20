الزناتى: فرص ببرنامج البنك المركزي والمعهد المصرفي لشباب الصحفيين



وأوضح الزناتى أن محتوي الدورة التدريبية تتضمن محاضرتين أسبوعيًا، وتتناول علي مدار انعقادها موضوعات هامة منها:



شرح عام للمفاهيم المالية والمصرفية وأهميتها وشرح لحقيقة الوضع الاقتصادي الحالي وكيفية تقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل علمي و المبادئ المهنية للعمل الصحفي والتحرير الاقتصادي وتطوير المهارات الشخصية والإدارية للصحفيين.



وقال المشرف العام على الشعب والروابط بالنقابة إنه للالتحاق بالبرنامج، وشروطه وإرسال ملخص للسيرة الذاتية (صفحة واحدة) يكون علي البريد الإلكتروني :

و آخر موعد لاستلام طلبات التقديم الأحد 28 أكتوبر 2018 و يتم التقييم وإجراء المقابلات الشخصية خلال يومي 30-31 أكتوبر 2018 بمقر المعهد بالمهندسين، 56 ش جامعة الدول العربية برج أبو الفتوح الدور العاشر. وقال المشرف العام على الشعب والروابط بالنقابة إنه للالتحاق بالبرنامج، وشروطه وإرسال ملخص للسيرة الذاتية (صفحة واحدة) يكون علي البريد الإلكتروني : [email protected] و آخر موعد لاستلام طلبات التقديم الأحد 28 أكتوبر 2018 و يتم التقييم وإجراء المقابلات الشخصية خلال يومي 30-31 أكتوبر 2018 بمقر المعهد بالمهندسين، 56 ش جامعة الدول العربية برج أبو الفتوح الدور العاشر.



على أن يكون بداية البرنامج يوم الأحد 4 نوفمبر 2018.



صرح حسين الزناتى السكرتير العام المساعد المشرف العام على الشعب والروابط بنقابة الصحفيين أن شعبة المحررين الاقتصاديين التابعة للنقابة ستقوم بتوفير عدد من الفرص في الدورة الثانية بالبرنامج التدريبي لشباب الصحفيين الاقتصاديين والذي ينظمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري خلال شهر نوفمبر القادم، بمقر المعهد المصرفي بالمهندسين.وأشار الزناتى إلى أنه سيقوم بالتدريس في الدورة التدريبية نخبة من خبراء البنك المركزي المصري ووزارة المالية و الخبراء الأكاديميين من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعدد من الإعلاميين.