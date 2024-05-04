عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 10 أشخاص بالدقهلية فى حادث تصادم بين ميكروباص وربع نقل

ارشيفيه
ارشيفيه

اصيب 10 اشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل أعلى كوبرى شرنقاش بطريق دمياط الغربي.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص و ربع نقل أعلى كوبرى شرنقاش بطريق دمياط الغربي.

انتقل ضباط المباحث الى  مكان الحادث وتم الدفع ب8 سيارات إسعاف.
وتبين اصابة كلا من سامية عبدالله البيومي ٣٩ عاما مقيمة الطويله طلخا
ومصابة بكسر في الفخد الايسر ، وياسمين مسعود عبد الهادى ٢٣ عاما مقيمة الطويله بطلخا ومصابة بكسر في الكتف الايسر وجرح قطعي في الكتف الايسر، ووجيهة عبد اللطيف محمد قنديل 20 عاما مقيمة طلخا ومصابة باشتباه مابعد الارتجاج و كدمات متفرقه في الجسم ، واميرة سمير عبد المقصود احمد 39 عاما مقيمة طلخا، واصابتها اشتباه كسر بالذراع الأيمن والام بالظهر، وبسملة سامى احمد رمضان 17 عاما  الطويلة طلخا مصابه كسر بالزراع الايمن والقدم اليسرى ، و ايه رضا سعد 17  عاما مقيمة الطويلة طلخا مصابة كسر بالكتف الايمن والزراع الايسر.

كما اصيب  محمد السعيد محمد محمد 55  عاما مقيم بلقاس مصاب بجروح وكدمات بالوجه والذراعين،  واحمد ايمن احمد عثمان 20 عاما مقيم الطويلة طلخا واصابته اشتباه ما بعد الارتجاج ، ومحمد عبد الله الحسانين حافظ 20 عاما مقيم شربين ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد شريف البسطويسى 25 عاما مقيم كفر الطويلة طلخا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

اصابات متفرقة حادث تصادم سيارة ميكروباص حادث تصادم سيارة تصادم سيارة ميكروباص سيارة ميكروباص وقوع حادث تصادم وقوع حادث كدمات متفرقة ضباط المباحث شرطة النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

وزير آسيوي سابق يضرب زوجته حتى المـ وت.. فيديو مروع أغضب العالم

موضوعات متعلقة

محافظة الدقهلية: استمرار أعمال برنامج التوعية الشامل لتفعيل مبادرات إعادة تدوير المخلفات

ترشيحاتنا

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

الصحة تنشر رقم الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التسمم بالفسيخ.. تعرف عليه

38 إصابة في يوم واحد.. وباء جديد ينتشر بسبب ارتفاع الحرارة براجستان| تفاصيل

الصحة تنشر قوافل علاجية تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد.. اعرف الأماكن

السعودية تجدد مطالبها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة

بكاء النجوم على المسرح عرض مستمر.. قصة دموع شيرين في الكويت والكينج بالإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ماهر بإطلالات ملفتة في حفل جدة| أيهما أجمل؟

في شم النسيم.. طرق خفيفة وصحية لتجهيز الفسيخ والرنجة

قريبًا.. إدخال ألعاب الفيديو والواقع الافتراضي في السيارات

شيء غريب بالأسفل.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في دبي| تفاصيل

فيديو

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

أحمد السقا: اتدفنت أربع ساعات تحت الرمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ