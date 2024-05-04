إصابة 10 أشخاص بالدقهلية فى حادث تصادم بين ميكروباص وربع نقل

اصيب 10 اشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل أعلى كوبرى شرنقاش بطريق دمياط الغربي.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص و ربع نقل أعلى كوبرى شرنقاش بطريق دمياط الغربي.

انتقل ضباط المباحث الى مكان الحادث وتم الدفع ب8 سيارات إسعاف.

وتبين اصابة كلا من سامية عبدالله البيومي ٣٩ عاما مقيمة الطويله طلخا

ومصابة بكسر في الفخد الايسر ، وياسمين مسعود عبد الهادى ٢٣ عاما مقيمة الطويله بطلخا ومصابة بكسر في الكتف الايسر وجرح قطعي في الكتف الايسر، ووجيهة عبد اللطيف محمد قنديل 20 عاما مقيمة طلخا ومصابة باشتباه مابعد الارتجاج و كدمات متفرقه في الجسم ، واميرة سمير عبد المقصود احمد 39 عاما مقيمة طلخا، واصابتها اشتباه كسر بالذراع الأيمن والام بالظهر، وبسملة سامى احمد رمضان 17 عاما الطويلة طلخا مصابه كسر بالزراع الايمن والقدم اليسرى ، و ايه رضا سعد 17 عاما مقيمة الطويلة طلخا مصابة كسر بالكتف الايمن والزراع الايسر.

كما اصيب محمد السعيد محمد محمد 55 عاما مقيم بلقاس مصاب بجروح وكدمات بالوجه والذراعين، واحمد ايمن احمد عثمان 20 عاما مقيم الطويلة طلخا واصابته اشتباه ما بعد الارتجاج ، ومحمد عبد الله الحسانين حافظ 20 عاما مقيم شربين ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد شريف البسطويسى 25 عاما مقيم كفر الطويلة طلخا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.