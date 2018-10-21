جمال شعبان: الشعور بألم الذبحة الصدرية لأكثر من 20 دقيقة يتسبب في جلطة

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، إن الذبحة الصدرية، يصفها من يعانون أعراضها بأنها شعور بحمل ثقيل على الصدر، والشعور بألم شديد، مشددا على أنه عند الشعور بهذه الالام لمدة 20 دقيقة لابد من الذهاب فورًا إلى الطبيب لأن في الأغلب تكون بداية جلطة في الشريان التاجي.



وأضاف عميد معهد القلب، في ندوة خاصة لموقع "صدى البلد"، أن جلطات الدم في الشريان التاجي تحدث نتيجة إصابة الوريد ، أو بسبب اضطراب يؤدي إلى تجلط الدم، أو أن هناك شيئا يبطئ عودة الدم إلى القلب.



وتابع أن جلطات الدم تتسبب في تضخم الساق أو الذراع، كما يمكن للجلطة الدموية أن تنتقل إلى الرئتين، وهو ما يسمى بالانسداد الرئوي، كما أنها تتسبب في صعوبة وصول الدم إلى عضلة القلب.