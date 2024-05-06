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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المصريين: موافقة حماس على مقترح القاهرة تكليل لجهود القيادة السياسية

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس الحزب المصريين

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان حركة حماس أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة أبلغ هاتفيا اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، موافقة حركة حماس على المقترح المصري بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

 

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن موافقة حركة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار انتصار لجهود مصر الدبلوماسية، وتحركاتها المكثفة طيلة الفترة الماضية لرفض العدوان الإسرائيلي، موضحا أن مصر في طليعة الدول العربية والإسلامية الرافضة للعدوان ومن كشف مخططاته في الإبادة والتهجير أمام العالم أجمع.

 

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر نجحت في حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية الفلسطينية، وتغيير وجهة نظر الكثير من الدول في الأوضاع داخل غزة، وفي تعريف العالم بالجرائم الإسرائيلية، مؤكدا أن موافقة حماس على المقترح المصري بوقف إطلاق النار بمثابة نجاح كبير للدور التاريخي والمحوري الذى تقوم به مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

 

وأوضح أن وقف إطلاق النار الدائم سيحقن دماء مئات الآلاف من المدنيين العزل والأبرياء، ويجب على إسرائيل وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في رفح وباقي قطاع غزة وأيضاً في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن التأخر في الأخذ بالمقترح المصري لوقف إطلاق النار كلف المنطقة الكثير من الدماء والتي كان من الممكن حقنها، لذلك نؤكد على حتمية الالتزام بكافة النقاط كي نصل إلى إيقاف دائم لإطلاق النار.

 

وأكد أن الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مشرف ويدعو للفخر والاعتزاز بخطوات القيادة السياسية الحكيمة وما تتخذه من خطوات فاعلة من أجل نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مثمنا تحرك مصر منذ اللحظة الأولى على جميع المستويات من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، من خلال تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر معبر رفح أو الإنزال الجوي، أو عبر الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم والتوصل لهدنة لوقف إطلاق النار.

 

ودعا المجتمع الدولي للدفع في اتجاه ضمان تنفيذ واستمرار الاتفاق والبدء فورا في خطواته التالية التي تستهدف حماية الشعب الفلسطيني الأعزل وتمكينه من أرضه ومقدراته.

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