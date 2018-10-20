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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد العمل بمشروع مجمع المخابز الآلية بالصيادين.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:59 م
محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد العمل بمشروع مجمع المخابز الآلية
محمد الطحاوي
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة لمشروع مجمع المخابز الآلية بالصيادين بمدينة الزقازيق لمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة وتشغيل خطوط الإنتاج بالمشروع لإتاحة رغيف خبز جيد زنة 100 جرام بسعر 5 قروش.

وأوضح محافظ الشرقية أن الرغيف المقدم يراعي كافة الاشتراطات والمواصفات التموينية ويخلق نوعا من المنافسة في السوق ويساهم في تحسين مستوى إنتاج رغيف الخبز على مستوى المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين .

كما التقى المحافظ مع العاملين بالمشروع للوقوف على متطلبات واحتياجات المشروع من كميات الدقيق الواردة إليه والسيارات المستخدمة لطرحه أمام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

رافق المحافظ  اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة وحامد هبيله السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات.
محافظ الشرقية يتفقد العمل بمشروع مجمع المخابز الآلية بالصيادين.. صور
محافظ الشرقية يتفقد العمل بمشروع مجمع المخابز الآلية بالصيادين.. صور
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