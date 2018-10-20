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ثقافة

مدير آثار باب الشعرية: نسعى لحماية 11 أثرا من التعديات

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:01 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف حسام عبد الله أحمد مدير عام آثار باب الشعرية أن المنطقة بها 11 أثرا هي: حمام الطمبلى وحمام باب البحر، وسور البلد أو سور مصر القديم ومسجد الشواذلية ومسجد أحمد الزاهد، ومسجد أحمد العريان أو العروسى،ومسجد الدشطوطى ومئذنة مسجد على الفرا،ومئذنة مسجد الرويعى،وقبة المناوى ومسجد سيدى مدين.

وعن أبرز المشاكل التى تتعرض لها آثار باب الشعرية وكيفية التعامل معها قال أحمد لصدي البلد:أهم مشكلة التعديات ونسعي لحلها بالتعاون مع الحي والشرطة،حيث تنتشر أكشاك البيع والباعة الجائلين علي سور البلد الأثري، وبجوار المساجد.

وأضاف:نحن كأثريين لا نتعامل مع المتعدين الا بالورقة والقلم،لأننا لسنا جهة تنفيذ أحكام وهذا دور شرطة السياحة،وان 11 أثرا كل منها له ملف خاص بالإجراءات التي قمنا بها فيما يتعلق بالتعديات.
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