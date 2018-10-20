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محيي عبيد يفشل في جمع 13 توقيعا من الصيادلة لحل أزمة اتحاد المهن الطبية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:54 م
الدكتور محي عبيد
الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة
الديب أبوعلى
أكد الأعضاء المعزولون من مجلس نقابة الصيادلة، فشل الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، مجددا في جمع "١٣ توقيعا" من أعضاء مجلس النقابة المنتخبين خلاف السبعة المصعدين بدلا منهم.

وأضاف الأعضاء المعزولون، إن المهلة الأخيرة التى طلبها انقضت دون إتمام ما اتفق عليه وأقر به فى حضور الوسطاء من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السابقين.

وأشار المعزولون إلى أن مجلس النقابة المنتخب أكد رفضه لأي تفاوض مع "النقيب" الذي يسيطر على مقر اتحاد نقابات المهن الطبية من خلال الاستعانة بالبلطجية والأقارب على حد قولهم.

وناشد المعزولون، رئيس الاتحاد بالتعامل بكل حزم مع هذه الأفعال، قائلين: "التاريخ سيذكر هذه الحقبة من تاريخ الاتحاد وسيذكر كيف كانت مواقف رئيس الاتحاد فى التعامل مع هذا العبث".

يذكر أن الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، والدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور ياسر الجندى، نائب رئيس الاتحاد، قد عقدوا اجتماعا الاثنين الماضي باحد الفنادق بحضور الدكتور السيد عبيد، آمين عام نقابة البيطريين، أمين عام الاتحاد، والدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة للأسنان، وذلك لبحث حل أزمة اتحاد المهن الطبية.

واشترط رئيس الاتحاد، تنفيذ مجموعة من المطالب لحل الأزمة من بينها أن يحصل الدكتور محي عبيد، على توقيع 13 عضوا من مجلس نقابة الصيادلة من غير المتنازع على عضويتهم، يعلنوا فيه موافقتهم على من يمثلهم فى اتحاد المهن الطبية كأمين عام، وأمين صندوق، وهو ما فشل فيه النقيب مرتين.
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