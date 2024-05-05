اذهب للمستشفى فورا.. تحذير من الصحة بشأن الفسيخ في شم النسيم|فيديو

تحدث الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن استعدادات وزارة الصحة لاحتفالات شم النسيم.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تم رفع درجة الطوارئ وإلغاء الإجازات للعاملين بالقطاع الطبي تزامنا مع الاحتفال بشم النسيم.



وأضاف أنه تم تمركز سيارات الإسعاف على الطرق والقرب من المتنزهات وتوفير الأدوية والأمصال المضادة للسموم استعدادا للتعامل مع أي حالات طارئة.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور 2051 منشأة غذائية، وتم سحب 1145 عينة من المواد الغذائية خلال نفس الفترة، لفحصها بمعامل وزارة الصحة.

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ووجه عدة نصائح للمواطنين بشأن تناول الأسماك خلال شم النسيم، مشددا على ضرورة تجنب تناول الأسماك المملحة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأملاح، مع التقليل والتأكد من سلامة المصدر حال تناولها مع تناول كميات كبيرة من الخضروات والليمون، وأن يكون اللحم غير محترق ولا يظهر عليها آثار التعفن.

وأشار إلى أن هناك العديد من الآثار التي قد تظهر على متاول الأسماك المملحة في شم النسيم، منها صعوبة التنفس، صعوبة بلق الريق، الإعياء، زغللة العين، جفاف الحلق".

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على ضرورة التوجه للمستشفى حال الشعور بأحد الأعراض السابقة في وقت من 8 لـ12 ساعة بعد التناول.