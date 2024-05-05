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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقارير إعلامية تكشف تفاصيل استهداف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية

صدى البلد

قال أحمد سنجاب ، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن الجنوب اللبناني شهد أعنف الأيام، وذلك بعدما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل في منطقة "ميس الجبل" بالقطاع الأوسط بالجنوب اللبناني، ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين من أسرة واحدة، وكانت هناك 6 عمليات من الجنوب اللبناني نفذها حزب الله لأهداف عسكرية لبنانية ردا على هذا الاعتداء.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أنه رغم الغارات الإسرائيلية المتكررة على أغلب المناطق في القطاعين الأوسط والشرقي إلا أن العمليات الست نفذت من هذين القطاعين، وربما أكبر العمليات استهدفت "كريات شمونة" بعشرات الصواريخ، كما تم استهداف منطقة "أشتولا" في شمال إسرائيل، ومنطقة " الزعورة " بعشرات الصواريخ من الجنوب اللبناني.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة بلدات في القطاعات الثلاثة مثل اللبونة والناقورة وعلما الشعب، ثم استهدف بغارات جوية مناطق مختلفة مثل كفر كلا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، ومنطقة العديسة، بجانب طريق واصل بين بلدة عيترون ومركبة، كما استهدف عدة بلدات في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

https://www.youtube.com/watch?v=e_1DAyxIQNU&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

أهداف عسكرية إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الصواريخ الغارات الإسرائيلية

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