من التليفون .. أسرع طريقة لاستخراج شهادة ميلاد

يبحث الكثير عن كيفية استخراج شهادة ميلاد بسهولة كونها من أهم المستندات التي تثبت وجود الفرد في وطنه كإثبات هويه يتم الاحتياج له عند استخراج العديد من المستندات الأخرى كالبطاقة الشخصية أو الباسبور كما يتم استخدامه في التقديم للمدرسة وغيرها،

لذلك يوضح صدى البلد طرق استخراج شهادة الميلاد عن طريق الهاتف عبر الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية .

- الضغط على خانة تصفح الخدمات.

- اختيار شهادة الميلاد.

- في حال إذا كان لديك حساب، يرجى تسجيل الدخول على البوابة باستخدام رقم «الموبايل» وكلمة المرور.

- أما في حال إذا لم تكن تمتلك حساب، فيجب فتح حساب جديد.

الضغط على إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقًا.

- تتمثل الخطوة الأخيرة على الضغط على أبدأ الخدمة.

استخراج شهادة الميلاد

ويُمكن للمواطنين استخراج شهادة الميلاد بالطريقة الاعتيادية وهى التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية، إذ يتطلب الأمر إجراء عددًا من الخطوات والتي تشمل:

- الذهاب إلى السجل المدني، وفي حالة إذا كان المواطن يستخرج شهادة الميلاد لأول مرة فيجب التوجه إلى السجل المدني الذي يتبع محل إقامة المواطن المدون في بطاقة الرقم القومي.\

- تقديم بطاقة الرقم القومى.

- شراء نموذج 40.

رسوم استخراج شهادة الميلاد

يبلغ رسوم استخراج شهادة ميلاد تُطبع لأول مرة 36 جنيها، بينما يصل رسوم استخراج شهادة ميلاد تُطبع بعد أول مرة إلى 19 جنيها، بينما تبلغ رسوم توصيل الخدمة بالبريد السريع 72 جنيهًا بالإضافة إلى 12 جنيها مصاريف.