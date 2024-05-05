عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من التليفون .. أسرع طريقة لاستخراج شهادة ميلاد

صدى البلد

يبحث الكثير عن كيفية استخراج شهادة ميلاد بسهولة كونها من أهم المستندات التي تثبت وجود الفرد في وطنه كإثبات هويه يتم الاحتياج له عند استخراج العديد من المستندات الأخرى كالبطاقة الشخصية أو الباسبور كما يتم استخدامه في التقديم للمدرسة وغيرها،

 

لذلك يوضح صدى البلد طرق استخراج شهادة الميلاد عن طريق الهاتف عبر الخطوات التالية:

txt

الدولار مستقر .. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

txt

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

 

- الدخول على بوابة مصر الرقمية .

 

- الضغط على خانة تصفح الخدمات.

 

- اختيار شهادة الميلاد.

 

- في حال إذا كان لديك حساب، يرجى تسجيل الدخول على البوابة باستخدام رقم «الموبايل» وكلمة المرور.

 

- أما في حال إذا لم تكن تمتلك حساب، فيجب فتح حساب جديد.

 

الضغط على إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقًا.

 

- تتمثل الخطوة الأخيرة على الضغط على أبدأ الخدمة.

 

استخراج شهادة الميلاد

 

ويُمكن للمواطنين استخراج شهادة الميلاد بالطريقة الاعتيادية وهى التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية، إذ يتطلب الأمر إجراء عددًا من الخطوات والتي تشمل:

 

- الذهاب إلى السجل المدني، وفي حالة إذا كان المواطن يستخرج شهادة الميلاد لأول مرة فيجب التوجه إلى السجل المدني الذي يتبع محل إقامة المواطن المدون في بطاقة الرقم القومي.\

 

- تقديم بطاقة الرقم القومى.

 

- شراء نموذج 40.

 

رسوم استخراج شهادة الميلاد

 

يبلغ رسوم استخراج شهادة ميلاد تُطبع لأول مرة 36 جنيها، بينما يصل رسوم استخراج شهادة ميلاد تُطبع بعد أول مرة إلى 19 جنيها، بينما تبلغ رسوم توصيل الخدمة بالبريد السريع 72 جنيهًا بالإضافة إلى 12 جنيها مصاريف.

بوابة مصر الرقمية شهادة الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

إصابة محمد عبده بالسرطان وخضوعه للعلاج في باريس

صفقة للتاريخ.. نجم منتخب المغرب على أعتاب الأهلي في الصيف

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

من التليفون .. أسرع طريقة لاستخراج شهادة ميلاد

اذهب للمستشفى فورا.. تحذير من الصحة بشأن الفسيخ في شم النسيم|فيديو

جيش الاحتلال يستهدف حزب الله.. ونتنياهو: سننتصر في غزة

أول تعليق من محمد عبده بعد إصابته بمرض السرطان

للمرة الثانية خلال أسبوع.. إسرائيل ترفض دخول مفوض الأونروا إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على ملابس هيفاء وهبي في البحرين| شاهد

سعر فستان إليسا في أمريكا يثير ضجة.. مبلغ خرافي

أخبار السيارات| الصين تغزو أوروبا.. أسرع طراز في العالم.. انخفاض أسعار سيات ربع مليون جنيه.. 7 نصائح لزيادة مدى الأنواع الكهربائية.. وشركة ستعيد للمشترين أموالهم حال انخفاض أسعار المنتجات

محمد عبده يعلن إصابته بمرض خطير| تفاصيل غير متوقعة عن حالته الصحية

فيديو

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

يا نحلة.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ