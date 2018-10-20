حقيقة تكريم مونيكا بيلوتشى بمهرجان القاهرة السينمائى بدلا من ليلوش

أكد مصدر مسئول داخل إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أن لا صحة لتكريم النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشى خلال دورة عام 2018.



وقال المصدر لـ"صدى البلد" إن تكريم المخرج الفرنسى كلود ليلوش لا يزال قائما حتى إصدار بيان رسمى بالأمر، نافيا حضور مونيكا ودخول إدارة الدورة الأربعين فى مفاوضات معها حتى كما نشرت إحدى الصحف المصرية.



وقال محمد حفظى رئيس المهرجان فى بيان سابق : «يعد الاحتفاء بالمخرج كلود ليلوش فى الدورة الاربعين لمهرجان القاهرة السينمائى تتويجًا لواحد من اهم المخرجين الذين أثروا الشاشة الاوروبية والعالمية بأعمال خالدة فى ذاكرة السينما، كما أن المخرج الكبير صاحب جائزة الأوسكار، يعتبر واحدًا من رواد التجديد في السينما الفرنسية، على مدار اكثر من نصف قرن بل إن مجلة «كاييه دو سينما» أو «دفاتر السينما» تذهب بعيدًا فيما تصفه بالمؤسس لتيار سينمائي متفرد.



فيما يواجه حفظى وإدارته هجوما ضاريا من عدد كبير من المثقفين والصحفيين على خلفية دعم المخرج الشهير لدولة إسرائيل وزيارتها عدد من المرات أعلن خلالها مساندته الكاملة لها بل حضر بعض المناورات العسكرية لجيش الإحتلال، وهو ما أدى بهم إلى إصدار بيان صحفى قبل ساعات جاء فى نصه : وقد اطلعت اللجنة على كل ما نُشر خلال الأيام الماضية من تصريحات أدلى بها ليلوش لمطبوعات اسرائيلية خلال تلقيه دكتوراه فخرية من قبل إحدى الجامعات، تمت ترجمتها لعدة لغات، ووجدت اللجنة أن كلها تأتي في نطاق المجاملات المعتادة من الفنانين عند زيارة أي دولة.



وأضاف البيان: نظرًا لأن أعضاء اللجنة الاستشارية كأفراد، ومهرجان القاهرة كمؤسسة ثقافية وقفت طوال تاريخها مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فإن اللجنة تدعو الجميع لتزويدها بأي وثيقة تتضمن موقفًا سياسيًا معلنًا لكلود ليلوش ضد القضية الفلسطينية أو حقوق الشعب العربي، سواء كانت تصريحًا سياسيًا، بيانًا قام بالتوقيع عليه، أو أي شكل آخر للتضامن السياسي مع الموقف الإسرائيلي.

