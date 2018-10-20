ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة: النقاب ليس فرضا .. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:08 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن النقاب ليس واجبا ولا فرضا.

وأضاف "جمعة"، خلال لقائه على فضائية "dmc"، اأن النقاب عادة وليس عبادة، ولابد من التفرقة بين أمر ولي الأمر العام، وأمر ولي الأمر الخاص.

وتابع، أنه من الممكن لمستشفي أو مدرسة أو مصلحة حكومية تشترط في العاملين لديها من النساء ألا ينتقبن عند أداء العمل، وهذا شرط وليس منع لارتداء النقاب، ومن قبلت بهذا الشرط فلا بأس بها شرعًا، ومن ترفض هذا الشرط تفضيلًا لعادتها فلابأس بها شرعًا.

loading...

ترشيحاتنا

رقم مميز لـ محمد صلاح بعد هدفه أمام هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي

شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي

الحكومة: لا زيادة في أسعار البنزين بداية 2019 .. فيديو

قطر تلجأ لباكستان لمواجهة أزمة جديدة

رسميًا.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وهدرسفيلد بعد عودته للتهديف

طفلة تتربح من اليوم الأول لتقنين بيع الماريجوانا فى كندا بطريقة مثيرة.. صور

سقوط اكبر شبكة للاتجار بالبشر والشذوذ ودعارة القاصرات بكازينو شهير فى الهرم

طارق علام يقدم حلقة خاصة من دير سانت كاترين

مدير الكلية البحرية الأسبق: القيادة السياسية حدثت البحرية المصرية.. فيديو

استجابة لصدى البلد ..ردم المنطقة المحيطة بالمحول العائم بالمنوفية..صور

إيران تهدد الاقتصاد التركي

شاهد هدف محمد صلاح اليوم بمباراة ليفربول وهيديرسفيلد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل تحقيقات اختفاء خاشقجي والأوامر الملكية السعودية
أحمد موسى: تميم نهب أموال القطريين لدعم الإرهاب .. فيديو
أحمد موسى لسكان مصر الجديدة: سيب عربيتك واركب المترو .. فيديو
شاهد هدف محمد صلاح اليوم بمباراة ليفربول وهيديرسفيلد
أحمد موسى: مشروع مستقبل مصر واعد ويوفر الفاكهة والخضراوات بأسعار مناسبة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟