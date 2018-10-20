علي جمعة: النقاب ليس فرضا .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن النقاب ليس واجبا ولا فرضا.



وأضاف "جمعة"، خلال لقائه على فضائية "dmc"، اأن النقاب عادة وليس عبادة، ولابد من التفرقة بين أمر ولي الأمر العام، وأمر ولي الأمر الخاص.



وتابع، أنه من الممكن لمستشفي أو مدرسة أو مصلحة حكومية تشترط في العاملين لديها من النساء ألا ينتقبن عند أداء العمل، وهذا شرط وليس منع لارتداء النقاب، ومن قبلت بهذا الشرط فلا بأس بها شرعًا، ومن ترفض هذا الشرط تفضيلًا لعادتها فلابأس بها شرعًا.



