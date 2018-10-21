ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الاسثتمار والتعاون الدولي: مولنا 7 مشروعات بـ614 مليون دولار

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
قدمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مبلغ 614 مليون دولار من محفظتها الإنمائية، لتمويل 7 مشروعات لدعم دخل للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى.

وكشف تقرير اطلع "صدي البلد" عليه، أن تلك المشروعات كانت بقطاع الإسكان الاجتماعي والدعم النقدي الموجه لأكثر من 500 ألف أسرة فقيرة علي مستوي الجمهورية، وتعزيز بدور منظمات المجتمع المدني ومشاركة القطاع الخاص في مشروع الإسكان الاجتماعي لأصحاب الدخول المنخفضة.

وقال التقرير إن التمويل راعى توسيع فرص حصول أصحاب الدخول المنخفضة علي مسكن ملائم بسعر معقول عبر برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الحكومة.
loading...

ترشيحاتنا

علي جمعة: حالة واحدة تحصل فيها المرأة على نصف أجر الصدقة

العالم العربي ينتظر الجباريات من السماء خلال ساعات

فتاة تحتفل بمقتل شقيقها على يد صياد فى جبال الألب لهذا السبب

قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو

أول رد فعل روسي على انسحاب ترامب من معاهدة الصواريخ النووية

يطيل العمر ويحمي من أمراض القلب.. تعرف على أهم فوائد السمك

شاهد.. آخر صورة لـ محمد رشاد قبل إلغاء حفل زفافه بساعات

مقتل 9 مزارعين في هجوم مسلح بالفلبين

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات

حكم النوم أثناء صلاة الجمعة

شاهد.. جلسة تصوير جديدة لـ رحاب الجمل

وزير التموين يوضح حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

فيديو

طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم
وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب
الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟