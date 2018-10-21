الاسثتمار والتعاون الدولي: مولنا 7 مشروعات بـ614 مليون دولار

قدمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مبلغ 614 مليون دولار من محفظتها الإنمائية، لتمويل 7 مشروعات لدعم دخل للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى.



وكشف تقرير اطلع "صدي البلد" عليه، أن تلك المشروعات كانت بقطاع الإسكان الاجتماعي والدعم النقدي الموجه لأكثر من 500 ألف أسرة فقيرة علي مستوي الجمهورية، وتعزيز بدور منظمات المجتمع المدني ومشاركة القطاع الخاص في مشروع الإسكان الاجتماعي لأصحاب الدخول المنخفضة.



وقال التقرير إن التمويل راعى توسيع فرص حصول أصحاب الدخول المنخفضة علي مسكن ملائم بسعر معقول عبر برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الحكومة.