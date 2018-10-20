شوقي يشرح الفارق بين كتاب التلميذ وأدلة المعلم ودليل الأهالي في النظام الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التعليم الجديد يقدم نموذجا تعليميا مختلفا من كل النواحي ، ولذلك الكتاب الذي يدرسه التلميذ في المدرسة ، يختلف عن دليل المعلم ، وكلاهما يختلف عن دليل ولي الامر.



وأوضح الوزير في تصريحات له عبر جروب تمرد معلمي مصر 2 على تطبيق واتس آب: أن الكتاب المدرسي الخاص بالتلميذ مصمم كي يمارس الطفل من خلاله الأنشطة في مجموعات مع زملائه بالمدرسة ، بعيدا عن الحفظ والتلقين والامتحانات.



وأضاف الوزير قائلًا : أما دليل المعلم فيحتوي على الإرشادات التي لابد أن يتبعها المعلم لإدارة الحصة ومخرجات التعلم المستهدفة واستراتيجيات التدريس ومسار كل حصة علي حدة.



وأشار الوزير إلى أن دليل ولي الأمر فهو يستهدف اشراك أولياء الأمور في تحقيق فلسفة النظام الجديد ، عن طريق مشاركة ابنائهم فيما يقومون به من أنشطة ، ولم يعد كتاب تمارين وحلولها بل هو كتاب يساعد ولي الامر علي معرفة ما قام به ابناؤهم في المدرسة ، لإستكمال حلقات التعلم النشط المستهدف ، ويظل كتابا مساعدًا واختياريًا ان أراد ولي الامر المشاركة في هذا التطوير وليس كتابا خارجيا بالمعني القديم.