برلمانية عن فيديو رقص مدرج حقوق عين شمس: هنتواصل مع الوزير

علقت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب، على مقطع فيديو لطلبة الفرقة الأولى بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وهم يرقصون على موسيقى «الدى جى» داخل المدرج، قائلة: «سنتواصل مع وزير التعليم العالى وسيتم تقديم طلب إحاطة عن ذلك الأسبوع الجارى، ولا بد من تفعيل ضوابط الجامعة».



وأضافت "نصر" في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» تقديم الإعلاميين سارة حازم وعمرو خليل، المذاع على فضائية «دى أم سى»: «الفيديو لم يوضح مجموعة من الاستفسارات منها هل هذا حفل داخل المدرج أو المقطع تم تصويره بعد انتهاء المحاضرة، فالفيديو هو لمجموعة من الأولاد والبنات بيرقصوا، وكان يجب على الجامعة احترام الضوابط».



وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو مثيرا للجدل، بشأن أداء عدد من الطلاب والطالبات وصلة رقص داخل مدرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وذلك أثناء حفل استقبال الطلاب الجدد.