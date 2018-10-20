ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

برلمانية عن فيديو رقص مدرج حقوق عين شمس: هنتواصل مع الوزير

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:49 م
صدى البلد
حمزة شعيب
علقت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب، على مقطع فيديو لطلبة الفرقة الأولى بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وهم يرقصون على موسيقى «الدى جى» داخل المدرج، قائلة: «سنتواصل مع وزير التعليم العالى وسيتم تقديم طلب إحاطة عن ذلك الأسبوع الجارى، ولا بد من تفعيل ضوابط الجامعة».

وأضافت "نصر" في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» تقديم الإعلاميين سارة حازم وعمرو خليل، المذاع على فضائية «دى أم سى»: «الفيديو لم يوضح مجموعة من الاستفسارات منها هل هذا حفل داخل المدرج أو المقطع تم تصويره بعد انتهاء المحاضرة، فالفيديو هو لمجموعة من الأولاد والبنات بيرقصوا، وكان يجب على الجامعة احترام الضوابط».

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو مثيرا للجدل، بشأن أداء عدد من الطلاب والطالبات وصلة رقص داخل مدرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وذلك أثناء حفل استقبال الطلاب الجدد.
loading...

ترشيحاتنا

رقم مميز لـ محمد صلاح بعد هدفه أمام هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي

سيول تضرب المدينة المنورة والسلطات السعودية تحذر المواطنين.. صور

مدير الكلية البحرية الأسبق: القيادة السياسية حدثت البحرية المصرية.. فيديو

الفندق المنظم: إلغاء حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

ريم مصطفى وعمر السعيد يتصدران نجاح مسلسل نصيبي وقسمتك

شاهد.. تمزيق حجاب طالبة مسلمة وسحلها من زميلاتها بمانشستر

هشام الحلبى يكشف رسائل السيسي من ارتداء زي القوات الجوية.. فيديو

النقل تدرس رفع سعر تذكرة المترو لتقليل فجوة فارق التكلفة

في اليوم العالمي للتوعية ضد المرض.. تعرف على أطعمة الوقاية من هشاشة العظام

قذاف الدم: الشعب الليبي بريء من دم القذافي ودولة أجنبية وراء قتله..فيديو

حقيقة خطورة تناول السمك والبيض عند الإصابة بالبرد

برلمانى يكشف حقيقة تقدمه بطلب لحظر النقاب فى المؤسسات الحكومية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

فيديو

قذاف الدم: الإرهابي هشام عشماوي اعترف بتمويل قطر وتركيا للعمليات الارهابية بمصر
قذاف الدم: لن أخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا .. فيديو
قذاف الدم: الغرب يريد نهب ثروات ليبيا ولكننا سنبني دولتنا بسواعدنا..فيديو
قذاف الدم: الشعب الليبي بريء من دم القذافي ودولة أجنبية وراء قتله..فيديو
أحمد موسى يهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي في إيطاليا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟