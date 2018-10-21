منافسة يكسب فيها الجميع.. كيف يتم اختيار المدارس المشاركة في برنامج العباقرة

ليس مجرد برنامج مدرسي أو مسابقات معلوماتية، بل استطاع في موسمه الخامس أن يجذب إليه أنظار الكثيرين من المتابعين بفضل ما يحتويه من تشويق وإثارة فضلا عن معلومات ثرية في موضوعات مختلفة.



برنامج العباقرة الذي يقدمه الروائي المصري عصام يوسف، صار أحد البرامج القليلة التي تستحق أن يجلس أمامها المشاهد المصري لينهل من المعلومات والمعرفة دون أدنى تشويش أو فرض رأي أو جدل لا طائل منه مثلما هو سائد في برامج التوك شو.



البرنامج وفقا لحديث - عصام يوسف - لموقع صدى البلد يتنافس فيه 32 مدرسة، 16 مدرسة منها تابعة للحكومة و16 مدرسة خاصة، للفوز بكأس العباقرة على غرار بطولات الكرة التي ينجذب إليها الطلاب

.

تتنوع موضوعات الأسئلة بين الثقافية والفنية والرياضية والتاريخ والجغرافيا والمهارات الذهنية، بينما تختلف الفقرات ودرجات الأسئلة وفقا لكل فقرة، مع إضافة فقرات جاذبة للجمهور مثل العجلة الدوارة وضربات الجزاء التي تلعب فيها الثقافة والسرعة إلى جانب الحظ دورا كبيرا .

يقول عصام يوسف إن الوصول إلى برنامج العباقرة وتمثيل المدارس به يكون عن طريق مسابقة كبرى لكل المدارس على مستوى الجمهورية، يترشح منها 32 مدرسة لخوض التصفيات النهائية في الاستوديو .