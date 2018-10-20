الاحتلال يؤجل هدم الخان الأحمر ويدرس التفاوض مع السكان لحل القضية

قالت مصادر بمكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال قررت تأجيل هدم قرية الخان الاحمر الواقعة بين مستوطنة "معاليه ادوميم" ومدينة القدس المحتلة، بحسب صحيفة "القدس" الفلسطينية.



وأضافت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية تدرس ايجاد الطرق الكفيلة بمعالجة هذه القضية عبر التفاوض مع سكان الخان الأحمر بناء على الاقتراحات المقدمة من أطراف مختلفة.



يذكر أن قوات الاحتلال حاصرت القرية ،أمس، وأغلقوا البوابة الرئيسية لمدخل الخان الأحمر، كما انتشرت قوات الاحتلال في الشوارع المحاذية للخان الأحمر لمنع وصول الصحفيين والمتضامنين من الوصول إلى السكات المعتصمين منذ أكثر من 100 يوم داخل القرية بعدما قررت محكمة إسرائيلية هدم القرية.