الكشف عن مصير مجوهرات الأميرة ديانا المليونية..بعد 21 عاما

بعد وقت قصير من إعلان دوق ودوقة ساسكس أنهما يتوقعان طفلًا، ظهرت ميجان ماركيل في العلن وهي ترتدي جواهر كانت تخص الأميرة ديانا.



وفي أول يوم من جولتهم الأسترالية ، كانت أقراط على شكل فراشة مرصعة بالماس، والتي كانت في يوم من الأيام تنتمي إلى ديانا أم هاري دوق ساسكس، ظهرت ميجان ترتديها، وترتدي سوارًا ذهبيًا كانت ديانا تملكه على معصمها.



كانت الرسالة غير المعلنة واضحة بشكل مؤثر: إن إرث ديانا سيعيش من خلال أبنائها.



وقالت صحيفة ديلي ميل، يظهر إن زوجات أبناء الأميرة الراحلة ديانا، صرن يلبسن مجهوراتها.



لكن ومن أول نظرة لمجهورات الاميرة ديانا التي كانت ترتديها تطرح السؤال الأوسع: ما الذي حدث لمجموعة مجوهرات ديانا؟



قبل وفاتها في عام 1997، كتب ديانا "خطاب رغبات" لمرافقتها والتي ذكرت فيه، أن ربع قيمة ممتلكهاتها البالغة 24 مليون يورو من عقارات تريدها أن تذهب لأبناء معمدين، أما الحصة المتبقية ثلاثة أرباع - بما في ذلك مجموعة مجوهراتها- ستذهب إلى الأبناء ويليام وهاري على وجه التحديد حتى تتمكن زواجاتهما في المستقبل من ارتدائها.



وكتبت ديانا: "أود أن تخصصوا كل مجوهراتي لأبنائي ، حتى تتمكن زوجاتهم ، في الوقت المناسب ، من استخدامها".