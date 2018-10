شاهد.. شريهان ترقص على أغنية ده لو اتساب لـ عمرو دياب

View this post on Instagram

#شريهان في احد الاعراس 🙄☝🏻 " @bi7.brands تـيشيرتات وكـابـات ومـاركات أصلية 💯💯‎%‎👌 دائمًا عنـدهم شـي يديـد وأسعارهـم ممتازه 💯 بضاعـتهم من أمريكـا 🇺🇸لـي باب بـيتكم مايتعامـلون مع التقليـيد ...للطلب 👇🏻👇🏻 وتساب📲👌 00965-66999640 ‏@bi7.brands ‏@bi7.brands ‏@bi7.brands ‏@bi7.brands " " " حسابي الاحتياطي👇🏻👇🏻 " @bee4andafter_kw1 " " " #بيفور_الكويت #بيفور_اند_افتر #الكويت #بيفور_اند_افتر #بيفور #بيفور_الكويت #بيفور #بيفور_الكويت #بيفور_اليمن #بيفور_السعوديه #الكويت#السعوديه#قطر#الخليج_السعوديه_الامارات#البحرين#عمان#اليمن#الاردن#مشاهير #مشاهير_العرب#احلام_الشامسي#احلام#بيفور_غير_شكل