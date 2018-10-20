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فن

شاهد.. شريهان ترقص على أغنية ده لو اتساب لـ عمرو دياب

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:45 م
صدى البلد
سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة شريهان، ظهرت فيه خلال أحد حفلات الزفاف التي حضرتها خلال الفترة الأخيرة.

وظهرت شريهان في الفيديو ترقص على كلمات أغنية "ده لو اتساب" للهضبة عمرو دياب، واستكملت وصلة الرقص مع العروس، في ظل تفاعل الحضور معها.

وحرصت شريهان خلال حفل الزفاف الذي حضرته على ابراز بساطتها وعفويتها، وخفة ظلها التي تتمتع بها، ما جعل الحضور ينسجمون معها في وصلة الرقص.

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