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أخبار العالم

أردوغان يشتري 20 سيارة جديدة رغم انهيار الاقتصاد التركي ودعوات التقشف

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:28 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت صحيفة زمان التركية أن الرئاسة التركية تستعد لشراء 16 سيارة مؤمنة خلال العام الجاري و17 سيارة خلال العام المقبل رغم دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتكررة للأتراك بالتقشف من أجل إنقاذ الاقتصاد المتدهور، واستقطاع بعض المخصصات المالية من ميزانية كل من وزارتي التعليم والصحة.

ووفقا للصحيفة، من المقرر أن يتم سداد قيمة التمويل الخاص بالمركبات الجديدة من الميزانية المركزية للدولة، على أن يتم استخدامها في خدمات مؤسسة رئاسة الجمهورية.

كانت صحيفة جمهوريت التركية ذكرت أن الرئاسة قدمت مذكرة أمام مجلس النواب التركي توضح فيها أعداد المركبات والسيارات التي سيتم شرائها لصالح المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى أسعارها.

وبحسب المذكرة، تم وضع حد أقصى لأسعار السيارات عند مستوى 180 ألف ليرة تركية، والتي سيتم الحصول عليها لصالح المناصب والمؤسسات الحكومية العليا، بينما وضعت ميزانية حدها الأقصى 94 ألف و700 ليرة تركية، للحافلات الصغيرة، و647 ألف ليرة تركية للحافلات الكبيرة سعة 41 راكب مع وضع بند خاص بإمكانية إجراء وزارة الخزانة والمالية تعديلًا على أنواع المركبات وفئاتها وأسعارها، كما ستقوم الوزارة بتحديد فئات وأسعار السيارات التي سيتم شراؤها لفائدة المؤسسات الحكومية بغرض التدابير الأمنية.
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