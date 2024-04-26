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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة تكثف الحملات اليومية لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق

الحملات اليومية لإزالة
الحملات اليومية لإزالة الإشغالات

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تكثيف الحملات اليومية لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق لإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة .


وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة ، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .


وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لازالة الاشغالات بأحياء الوايلى( شارعى النزهة والعباسية)، وعابدين، والأزبكية، وشرق مدينة نصر، والمطرية، والسلام أول، والتبين، والموسكى، والسلام ثان، وغرب مدينة نصر، وباب الشعرية وشوارع اسماعيل الفنجرى والانتاج بحى عين شمس، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والاكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، كما تم تحرير ١٠٢ محضر إشغال طريق ، و٣٥ محضر باعةجائلين ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .


وأكد محافظ القاهرة على استمرار المتابعة اليومية لمنع عودة الاشغالات وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين .

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