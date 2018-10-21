مقتل 9 مزارعين في هجوم مسلح بالفلبين

قتل 9 مزارعين اليوم الأحد إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين بإقليم "نيجروس أوكسيدنتال"بالفلبين.



وذكرت الشرطة الفلبينية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن الضحايا كانوا يأخذون قسطا من الراحة في كوخ في وقت متأخر من الليلة الماضية عندما فتح نحو 10 مسلحين النار عليهم.



وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 4 مزارعين نجوا من هذا الحادث الذي وقع بمزرعة في مدينة "ساجاي"..وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات وقوع إطلاق النار.