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أخبار العالم

مقتل 9 مزارعين في هجوم مسلح بالفلبين

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:07 ص
صدى البلد
أ ش أ
قتل 9 مزارعين اليوم الأحد إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين بإقليم "نيجروس أوكسيدنتال"بالفلبين.

وذكرت الشرطة الفلبينية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن الضحايا كانوا يأخذون قسطا من الراحة في كوخ في وقت متأخر من الليلة الماضية عندما فتح نحو 10 مسلحين النار عليهم.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 4 مزارعين نجوا من هذا الحادث الذي وقع بمزرعة في مدينة "ساجاي"..وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات وقوع إطلاق النار.
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