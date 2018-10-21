الأهلي يغادر القاهرة متوجها إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف

غادرت بعثة النادي الأهلي، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، متوجهة إلى الجزائر، استعدادا لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 23 أكتوبر الجاري باستاد 8 مايو بمدينة سطيف.



وتم إنهاء إجراءات سفر المنتخب، عبر مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى الجزائر.



ويترأس البعثة، العامري فاروق نائب رئيس النادي وتضم قائمة الفريق 20 لاعبا، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد فتحي وهشام محمد ومحمد هاني وأيمن أشرف وصبري رحيل وسعد سمير وساليف كوليبالي وأحمد حمودي وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسام عاشور وعمرو السوليه وميدو جابر وأحمد حمدي وصلاح محسن ووليد أزارو وإسلام محارب ومروان محسن.



وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على وفاق سطيف بثنائية دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد السلام يوم 2 أكتوبر الجاري.

