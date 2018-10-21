أمن الغربية يكشف غموض واقعة العثور على جثة طفل داخل مصنع مهجور بزفتى

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، فى كشف غموض واقعة العثور على جثة طفل داخل مصنع مهجور بزفتي بسبب خلافات على قيمة فدية مالية بين الجناة وأهل الطفل الضحية.



وجار ضبط الجناة عقب تحديد أماكنهم وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون على مستوي المحافظة.



كان مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز زفتي يفيد بورود بلاغ من المدعو "أحمد.ا " صاحب مصنع طوب طفلي ومقيم بقرية كفر سنباط بدائرة مركز زفتي يفيد باختفاء نجله "براء " 9 سنوات وتغيبه عن المنزل حال خروجه من منزل ذويه.



تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية لكشف غموض اختفاء الطفل ومقتله عقب العثور على جثته ومكتوم أنفاسه داخل مصنع للطوب مهجور وسط الزراعات بسبب عدم نجاح المفاوضات على قيمة الفدية المالية بين أهلية الطفل و الجناة الهاربين.



وتكثف الأجهزة الأمنية تحت قيادة الرائد محمود العرنوسي رئيس مباحث قسم شرطة زفتي أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين أحدهم بقرية حانوت بدائرة مركز زفتي بينما الأخر مقيم بإحدي قري محافظة المنوفيه فيما أيدت أن المتهمين شرعوا فى تنفيذ جريمتهم فى قتل الطفل بسبب عدم سداد قيمه الفدية المالية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

