محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية اليوم الأحد، مستشفى بني عبيد المركزي رافقه الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن الدائرة ورئيس مجلس المدينة.





وشدّد "شاروبيم" على إعادة توزيع فرق العمل من الأطباء والتمريض، لاستغلال طاقة المستشفى بالكامل.





كما وجّه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية ومستلزماتها للمرضى والمترددين، وزيادة عدد العاملين في منفذ توزيع الأنسولين لرفع المعاناة عن مرضى السكر وتقليل وقت الانتظار.



