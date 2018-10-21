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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:01 م
محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بنى عبيد
همت الحسينى
تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية اليوم الأحد، مستشفى بني عبيد المركزي رافقه الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن الدائرة ورئيس مجلس المدينة.

وشدّد "شاروبيم" على إعادة توزيع فرق العمل من الأطباء والتمريض، لاستغلال طاقة المستشفى بالكامل. 

كما وجّه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية ومستلزماتها للمرضى والمترددين، وزيادة عدد العاملين في منفذ توزيع الأنسولين لرفع المعاناة عن مرضى السكر وتقليل وقت الانتظار. 

كذلك قرّر شاروبيم إرسال فريق من الدفاع المدني للمساعدة في تطوير مواسير الإطفاء التي تعترض السلم وتمثل خطورة على المرضى والعاملين.
محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد
محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد
محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد
محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد
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