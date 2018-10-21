محمود الخطيب: عقد رعاية الأهلي مكسب عظيم لأى مستثمر

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى أن عقد رعاية الأهلى مكسب كبير لأى مستثمر يريد النجاح فى مصر، والوطن العربى والعالمى فى ظل الشعبية الكبيرة التى يتمتع بها الفريق الأحمر.



وقال الخطيب إن بريزنتيشن تعد إحدى الشركات المصرية القوية، معربا عن سعادة مسئولي الأهلي بالحصول على عقد رعايته خلال السنوات المقبلة.



وحصلت شركة بريزنتيشن سبورتس، راعي الكرة المصرية، على حقوق رعاية النادي الأهلي، لمدة أربع سنوات، بعد مجموعة من الاجتماعات والجلسات التفاوضية بين محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.



ونجحت شركة بريزنتيشن في الحصول على حقوق الرعاية، من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أن اشترت الشركة الحقوق من مجلس إدارة القلعة الحمراء.



وبذل محمد كامل رئيس بريزنتيشن سبورتس مجهودات كبيرة، حتى توصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق الحالي، مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي المالكة لحقوق رعاية النادي، ويتم التوقيع بحضور حسام صالح، الرئيس التنفيذي لشركة إعلام المصريين.



كانت شركة صلة فسخت تعاقدها مع الأهلي من جانب واحد وبدون سابق إنذار وأعلنت إنهاء التعاقد رغم حصولها على الحقوق التجارية للنادي قبل بداية الموسم الحالي مقابل ٥٠٠ مليون جنيه مصري.

