ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمود الخطيب: عقد رعاية الأهلي مكسب عظيم لأى مستثمر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:55 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
مى فهمى - عمرو الحلوانى
أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى أن عقد رعاية الأهلى مكسب كبير لأى مستثمر يريد النجاح فى مصر، والوطن العربى والعالمى فى ظل الشعبية الكبيرة التى يتمتع بها الفريق الأحمر.

وقال الخطيب إن بريزنتيشن تعد إحدى الشركات المصرية القوية، معربا عن سعادة مسئولي الأهلي بالحصول على عقد رعايته خلال السنوات المقبلة.

وحصلت شركة بريزنتيشن سبورتس، راعي الكرة المصرية، على حقوق رعاية النادي الأهلي، لمدة أربع سنوات، بعد مجموعة من الاجتماعات والجلسات التفاوضية بين محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

ونجحت شركة بريزنتيشن في الحصول على حقوق الرعاية، من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أن اشترت الشركة الحقوق من مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وبذل محمد كامل رئيس بريزنتيشن سبورتس مجهودات كبيرة، حتى توصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق الحالي، مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي المالكة لحقوق رعاية النادي، ويتم التوقيع بحضور حسام صالح، الرئيس التنفيذي لشركة إعلام المصريين.

كانت شركة صلة فسخت تعاقدها مع الأهلي من جانب واحد وبدون سابق إنذار وأعلنت إنهاء التعاقد رغم حصولها على الحقوق التجارية للنادي قبل بداية الموسم الحالي مقابل ٥٠٠ مليون جنيه مصري.
loading...

ترشيحاتنا

نتيجة مباراة ليفربول امس أمام هدرسفيلد

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

لحظة توقيع العقد بين الأهلى والشركة الراعية.. فيديو

شاهد.. 5 صور جديدة من عقد قران أحمد فلوكس وهنا شيحة.. صور

أمن الغربية يكشف غموض واقعة العثور على جثة طفل داخل مصنع مهجور بزفتى

8 أسباب صادمة لظهور الشيب المبكر.. وطرق علاجه

ممدوح حمزة يحيى تركيا وينتقد الإعلام المصرى ونشطاء يهاجمونه.. صور

رئيس الأرصاد يكشف عن موعد انخفاض الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

بث مباشر .. مؤتمر صحفي للنادي الأهلي

أخرج لسانه للصحفيين.. حكاية صورة للنحاس باشا أثارت ضجة فى الأربعينيات

تعليق ناري من رئيس النصر السعودي على إصابة عموري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

فيديو

تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو
الزراعة: نعمل على تطوير الاستزراع السمكي.. فيديو
أسر مصابي يناير يستغيثون بالرئيس ..الدولة منحتهم عقارا بالتجمع في 2012 وتطالبهم باخلائه اليوم.. 40 أسرة تواجه شبح الرصيف.. الأهالي: مستعدون ندفع ثمن الشقق بس بلاش الطرد.. فيديو
برلماني يوضح أهم محاور منتدى شباب العالم القادم بشرم الشيخ.. فيديو
محمود مغربي: مشروع الـ100 ألف صوبة يساعد على زيادة الصادرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟