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الزراعة: نعمل على تطوير الاستزراع السمكي.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:06 م
الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة
ندى فتح الله
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته لمحافظة البحيرة لتفقد مشروعات المزارع السمكية، إن افتتاح موسم الصيد فرصة جيدة للتعرف على المشاكل التي تواجه أصحاب المهنة والاقتراحات الخاصة بهم، لتطوير وتنمية الإنتاج.

وتابع "أبو ستيت" خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، الأحد، أنه لابد أن تبذل الوزارة جهد واستثمارات من أجل تطوير مصانع العلف، وتوفير مصارف للمياه لتجديدها باستمرار.

من جانبها أشارت منى محرز، نائب وزير الزراعة، إلى أن الوزارة تهدف إلى زيادة الإنتاجية في مزرعة برسيق السمكية بمحافظة البحيرة، والتي تعد من أكبر المزارع الحكومية.

وأضافت "محرز" أن الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، يقدمون المساعدة بكافة أشكالها لمن يعملون بمجال الاستزراع السمكي. 

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