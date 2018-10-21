المتحدثون الرسميون.. مواصفات خاصة ومهام جسيمة.. ماذا يريد الإعلام من لسان الحكومة

يمثل كل جهة حكومية أو خاصة داخل مصر متحدث رسمى، أو كما يلقب بين الصحفيين ومعدى البرامج بـ"المتحدث الإعلامى" ويعتبر هذا الشخص الوحيد المخول له التحدث عن الجهة التي يمثلها مع وسائل الإعلام بشكل عام، سواء كانت هذةه الوسيلة مرئية أو مسموعة أو مقروءة.





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