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محافظات

محافظ مطروح: نولي اهتماما كبيرا بالحركة الثقافية ونقدم كافة الدعم

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:52 م
محافظ مطروح اللواء
محافظ مطروح اللواء مجدى الغرابلي
ا ش ا
قال محافظ مطروح اللواء مجدى الغرابلي: "إن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالحركة الثقافية وتقديم كافة الدعم له مع ما تذخر به مطروح من إمكانيات وموروثات ثقافية والحفاظ عليها خاصة في الصحراء بالإضافة إلى حركة التعمير الجديدة". 

وأضاف المحافظ - خلال كلمته الختامية ضمن فعاليات المؤتمر السابع لمكتبات مصر العامة المنعقد بمكتبة مصر العامة في مدينة مرسى مطروح اليوم الأحد - أن المحافظة تتطلع لمزيد من الدعم الثقافي خاصة مع إنشاء جامعة مطروح الجديدة، ومدى الحاجة إلى صُروح ومنابع ثقافية جديدة تواكب الحركة العلمية والتنموية على أرض المحافظة".

وأكد الغرابلي دور المكتبات المؤثر في تغيير المجتمعات وتنميتها بالتوازي مع مؤسسات المجتمع الأخرى كالمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة، بما تمثله كجزء أساسي في تنمية الوعي والتفكير بعيدا عن الجهل أوالفكر المتطرف.

من جانبه.. أوضح مدير صندوق مكتبات مصر العامة السفير رضا الطايفي أن مؤتمرات المكتبات العامة تأتي في إطار تفعيل أسس التنمية المستدامة وتعزيز دورها مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام ببناء الإنسان المصري خاصة في مجالي التعليم والصحة مع أهمية الشق الثقافي وتنمية الوعي.
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