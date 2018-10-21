التربية الرياضية تحصد المركز الأول في ماراثون جامعة طنطا ..صور

أعلن الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جوائز الماراثون الرياضي الذي نظمته الجامعة اليوم، تحت رعاية الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس الجامعة.





وأشار "مبارك"، إلى حصول محمد ماهر السيد من كلية التربية الرياضية، على المركز الأول "طلبة" في المرحلة الأولى من سباق الطريق للعام الجامعي 2018 /2019، وحصول مؤمن عماد من كلية التربية الرياضية على المركز الثانى، وأحمد إبراهيم أبو حسين كلية التربية الرياضية على المركز الثالث، بينما حصل على المركز الأول (طالبات) ايمان منصور من كلية التربية الرياضية، والمركز التانى رانيا عبد العزيز حمدى من كلية الحقوق، والمركز الثالث سارة شريف الجروانى من كلية الطب البشرى، كما حصل على المركز الأول من خارج الجامعة جوهر زيدان الجبل.





كما أعلن نائب رئيس الجامعة أسماء الفائزين في سباق ذوى القدرات الخاصة، حيث فاز بالمركز الأول (طلبة) ياسر شرابية من كلية الآداب، والمركز التانى محمود عبد القادر من كلية التجارة وفاز بالمركز الثالث عبد الرحمن مصطفى من كلية الحقوق، أما على مستوى الطالبات فقد حصلت على المركز الأول منار عبد السلام الشال من كلية الآداب، والمركز التانى صباح عبد العزيز سالم من كلية التجارة.





وأفاد الدكتور الرفاعي بحصول الطالب عاصم إبراهيم الدسوقي من كلية التربية النوعية على المركز الأول (طلبة) في سباق الدراجات، والطالب أحمد أمين السيد من كلية التربية الرياضية على المركز التانى ، والطالب عبد الرحمن هشام كلية التجارة ، بالإضافة إلى تحقيق عاصم الحسينى المركز الاول من خارج الجامعة ، معلنًا عن فوز كلية التربية الرياضية بالمركز الأول على المستوى العام.





وأكد جمال حمزة مدير عام رعاية الشباب بالجامعة على تقديم جوائز ودروع الجامعة وشهادات تقدير للطلاب الفائزين في الماراثون وسباق الدراجات.