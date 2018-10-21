تعرف على المخالفات والعقوبات التأديبية لطلاب وطالبات جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر عن العقوبات التأديبية للطالب والطالبة بكليات الجامعة فى حالة ارتكاب مخالفة للائحة الجامعة التعليمية.



وأوضحت الجامعة، أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين أو اللوائح أو التعاليم الجامعية وعلى الأخص : الأعمال المخلة بنظام الكلية والمنشآت الجامعية، وتعطيل الدراسة والتحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدراسة والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تنص اللوائح بالمواظبة عليها، وكل فعل يتنافى مع الشرف أو أي عمل مخل بحسن السير والسلوك.



ويعتبر مخالفة للوائح الجامعة، كل إخلال بنظام وكل غش او شروع فيه، وكل تنظيم جماعى داخل الجامعة أو الاشتراك فيه دون ترخيص من السلطات المختصة، أو الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب، وكل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه عميد الكلية أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد، ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد الامتحان يحال إلى مجلس التأديب.



وحددت الجامعة العقوبات التأديبية الناتجة عن حالات إيقاف الطلبة، فى: التنبيه شفاهة أو كتابة، والحرمان من بعض الخدمات الطلابية، والحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهرين ، والفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهر، والحرمان من دخول الامتحان فى مقرر أو أكثر، وإلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر، والفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلا دراسيا، والفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل لكليات الجامعة والجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد والتقدم إلى الامتحانات مصر.