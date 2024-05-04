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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

علاجات خاطئة منتشرة بكثرة لعسر الهضم .. وهذه أفضل المشروبات

صدى البلد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من عسر الهضم ولكن هناك بعض العادات الخاطئة الشائعة حول علاج عسر الهضم بالطرق الطبيعية .

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ووفقا لما جاء فى موقع “gastroconsa” يعد عسر الهضم العرضي أمرًا شائعًا وعادةً لا يدعو للقلق و تتضمن بعض العلاجات المنزلية التي يمكن استخدامها لتهدئة النوبات العرضية ما يلي:

شرب كوب من شاي البابونج أو الزنجبيل حيث عسر الهضم بشكل سريع
اشرب النعناع إذا لم يكن عسر الهضم مرتبطًا بالارتجاع الحمضي
شرب نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 4 أونصات من الماء الدافئ

مشروبات تزيد عسر الهضم


هناك العديد من العلاجات المنزلية لعسر الهضم التي ربما سمعت عنها والتي لا تجدي نفعًا في كثير من الأحيان أو قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

على سبيل المثال، إذا كان الارتجاع الحمضي يسبب عسر الهضم وحرقة المعدة، فإن النعناع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأم حيث يعمل على استرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES)، مما يسمح بتدفق المزيد من الحمض إلى المريء.

شرب الحليب  يمكن أن يتسبب في إنتاج المعدة لمزيد من الحموضة، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض كما يعد عدم تحمل اللاكتوز أمرًا شائعًا ويمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم أيضًا.

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