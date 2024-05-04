رد فعل مفاجئ من كولر بشأن أزمته مع أفشة في الأهلي

علق مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على أزمته مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، خلال الفترة الأخيرة، عقب مباراة مازيمبي في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات تلفزيونية:"حول استبعاد أفشة من قائمة المباراة: الموضوع بسيط، وكل اللاعبين جاهزون دون إصابات باستثناء عبد القادر والشناوي.

واضاف: اللاعبون الذين شاركوا في آخر مباراتين قدموا كل ما لديهم وحققوا الفوز. أي لاعب يرغب في المشاركة عليه بذل مزيد من الجهد في التدريبات للعودة إلى القائمة من جديد، وأي لاعب يتطور مستواه أو يجتهد في التدريبات نضيفه إلى القائمة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 21 من بطولة الدوري.

أحرز ثلاثية الأهلي إمام عاشور ومحمود متولي ومحمود كهربا في الدقائق 37 و62 و80 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الأهلي عند 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز التاسع.