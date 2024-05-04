تامر حسني يعلن انضمام ميكا لفيلم ري ستارت

أعلن الفنان تامر حسني عن انضمام سيد أسامة الشهير بـ "ميكا" لأبطال فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم "ري ستارت"، المقرر عرضه في موسم أفلام صيف 2024.

نشر "تامر" صورة تجمعه بالفنان الشاب "ميكا"، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: "ميكا الوجه الجديد العسل ابو دم خفيف، انضم لاسرة فيلم ( ريستارت) النهارده وللعلم اسمه الحقيقي سيد اسامه وان شاء الله ليه مستقبل كبير في التمثيل شوفته النهارده انسان طيب وبيشقى من زمان مبروووووك يا ميكااااا ".



"ميكا" حقق ناجاحا كبيرا وشهرة واسعة من خلال مشاركته في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

أبطال مسلسل

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو وكريم محمود عبد العزيز وآية سماحة ودنيا ماهر وشريف رمزي، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى وإخراج محمد أمين.