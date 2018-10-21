نائب رئيس امبرو يكشف تفاصيل عقد الملابس الخاص بالأهلي

كشف وليد حسن نائب رئيس شركة أمبرو بمصر عن بعض التفاصيل المالية الخاصة بعقد النادي الأهلي مع الشركة لملابس الفريق.





وأكد وليد حسن في تصريحات لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر اثير "أون سبورت اف ام" أن العقد ينص على حصول الأهلي على 250 ألف دولار سنويا ولكن نظرا لمرور مدة كبيرة منذ بدء الموسم سيحصل النادي على 125 ألف دولار بخلاف ملابس الفريق و خصم 15% لأعضاء الجمعية العمومية.





وأضاف أن مجلس إدارة النادي الأهلي أكد للشركة صعوبة تغيير لون الزي الاحتياطي للفريق هذا الموسم نظرا لالتزام النادي باللون مع اتحاد الكرة ومن الوارد تغييره خلال الموسم المقبل عقب إقرار اللون من قبل اتحاد الكرة.



