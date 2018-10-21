رئيس شركة المقاولون العرب يكشف موعد وضع الرئيس السيسي حجر الأساس لـ سد تنزانيا

وجه المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للشركة في الفوز بإنشاء سد تنزانيا.



وتابع «صلاح» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «أحمد موسى» مقدم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة «صدى البلد»،: «نافسنا عدة شركات من بينها صينية وتركية، وعطاؤنا المالي كان الأقل، والحكومة التنزانية أرسلت وفدا إلى مصر لتفقد التجربة المصرية في المشروعات القومية » مشيرا إلى أن الرئيس التنزاني أخبر الرئيس السيسي هاتفيا اليوم بفوز المقاولون بإنشاء السد.



وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب « سننفذ السد بجميع مراحله، بشراكة مع شركة السويدي التي ستتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع»، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يضع الرئيس السيسي حجر الأساس للسد خلال شهر، حيث سيتم تحديد تفاصيل التعاقد بعد وضع حجر الأساس»، لافتا إلى أن السد سينشأ بغرض توليد الكهرباء بطول كيلو متر وارتفاع 130 مترا.